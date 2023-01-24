Немецкий концерн готов передать Украине 139 танков Leopard

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Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall готовий передати Збройним силам України 139 танків Leopard, щойно дозвіл на це дасть уряд Німеччини.

Про це заявив спікер концерну німецькій медіагрупі RND.

З його слів, Rheinmetall готовий передати 29 універсальних бойових маши Leopard 2А4, призначених для «кругового обміну» цьогоріч у квітні-травні.

На ремонт ще 22 Leopard тієї ж модифікації, за словами прес-секретаря концерну, знадобиться майже рік, і передати їх вдасться наприкінці 2023 чи на початку 2024 року.

Також Rheinmetall міг би передати ще 88 старих танків Leopard 1. Чи готові вони до експлуатації, і якщо ні, коли будуть готові, в концерні не уточнили.

Нагадаємо, раніше Варшава заявили про намір звернутися до Берліна про згоду на передачу польських танків Leopard 2 Україні. У випадку відсутності такої згоди, Польща має намір передати ЗСУ танки у межах «меншої коаліції» країн Заходу.