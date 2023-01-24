СНБО введет санкции против Гундяева и 20 церковников РПЦ

Рада національної безпеки і оборони України запроваджує обмежувальні санкції проти 21 керівника і священника Руської православної церкви. Серед них племінник Кирила — Михайло Гундяєв.

Запроваджено санкції проти 22 осіб — громадян росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику, — заявив президент Володимир Зеленський.

Також санкції запровадять проти одного представника християн віри євангельської (п'ятидесятників).

Вказаний перелік підготували з врахуванням рекомендацій очільника Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктора Єленського. 16 осіб до чорного списку запропонувала Служба безпеки України. Йдеться про:

Ганьжина Олександра Івановича — заступника голови Синодального відділу по взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами, архімандрита Алексія.

Богдасарова Романа Сергійовича — намісника храму Зосіми і Савватія Соловецьких в Гольянові (рф, москва), який опікується сектором із взаємодії з росгвардією Синодального відділу із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами.

Гундяєва Михайла Миколайовича — представника Руської православної церкви при Всесвітній Раді Церков та інших міжнародних організаціях у Женеві, Швейцарія. Михайло — племінник Кирила Гундяєва.

Окрім цього, до списку потрапили:

Легойда Володимир Романович — тимчасово виконуючий обов’язки керівника прес-служби Патріарха Московського і всієї Русі.

Нємцов Микола Федорович — митрополит Пермський і Кунгурський Мефодій.

Овчаров Олег Андрійович — полковник юстиції запасу, голова Синодального відділу із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами, ієрей, протопресвітер військового і морського духовенства.

Севрюк Антон Юрійович — митрополит Волоколамський Антоній, голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків.

Татаринцев Костянтин Юлійович — завідуючий сектором із взаємодії з Повітряно-космічними силами Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами, протоієрей.

Чашин Микола Миколайович — митрополит Сингапурський і Південно-Східно-Азіатський Сергій.

Щипков Олександр Володимирович — заступник голови Всесвітнього російського народного собору, перший заступник голови Синодального відділу із взаємодії Церкви з суспільством та ЗМІ Руської православної церкви.

Ряховський Сергій Васильович — головуючий єпископ, голова Духовної ради Російського Об'єднаного союзу християн віри євангельської (п'ятидесятників). Публічно підтримує та виправдовує війну рф проти України.

Іще шість — це пропозиція Кабінету міністрів:

Алфєєв Григорій Валерійович — керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків, митрополит Волоколамський Іларіон. Публічно підтримує та виправдовує війну рф проти України. Керує українським напрямом активності Московської патріархії, просуває ідеологію «руського міру».

Балашов Микола Володимирович — заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків, протоієрей. Публічно підтримує та виправдовує війну рф проти України. Просуває ідеологію «руського міру» та безпосередньо керує українським напрямом активності Московської патріархії.

Волочков Павло Павлович — архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Питирим. Відверто підтримує спробу анексії Криму та війну рф проти України.

Владіміров Артемій Володимирович — протоієрей, письменник, проповідник та педагог. У своїх проповідях виправдовує агресію росії проти України та висловлює надію на поглинання росією країн колишнього СРСР. Він також закликав молитися про «перемогу над темною фашистською ордою», яка нібито захопила всю Європу. Тепер росія взяла на себе роль борця за правду та влаштувала в Україні спецоперацію, «щоб влаштувати нюрнберзький процес над усією Європою».

Ткачов Андрій Юрійович — митрофорний протоієрей, проповідник, телеведучий, популярний YouTube-блогер. У проповідях виправдовує російську агресію проти України, розглядаючи її як покарання українцям за Майдан, закликає російських військових продовжувати вбивства українців, обіцяючи їм «підтримку» від різних святих та архангелів, яким, начебто, російські попи вже «дали команду» підтримувати армію рф.