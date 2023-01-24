Миссия МАГАТЭ искала военную технику на украинских АЭС

https://racurs.ua/n179210-missiya-magate-iskala-voennuu-tehniku-na-ukrainskih-aes.html

Ракурс

Інспекція Міжнародного агентства з ядерної енергетики (МАГАТЕ) не виявила військової техніки на українських атомних електростанціях.

Про це 24 січня заявив голова агентства Рафаель Гроссі, виступаючи у Європарламенті.

Наша команда спільно з українським менеджментом [станцій] перевірила, чи є військова техніка. Звичайно, результат цих перевірок був негативним, і ми збираємося зробити звіт, — заявив Гроссі.

Напередодні глава Служби зовнішньої розвідки росії Сергій Наришкін заявив, що, за даними спецслужби, українські військові складують озброєння і боєприпаси, що поставляються Заходом, у тому числі ракети для РСЗВ HIMARS, на територіях АЕС, розраховуючи на те, що російські війська не завдадуть по них ударів.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк відкинув ці заяви.

Україна ніколи не зберігала зброї на «території АЕС», як фіктивно «заявляє" російська СЗР (Наришкін). Натомість росія захопила Запорізьку АЕС і тримає там військових. Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ. Мета брехні росіян — виправдати» свої провокації, — написав він у Твіттер.

I confirmed to President @ZelenskyyUa the establishment of our support & assistance missions in all #Ukraine's NPPs. We also continued our discussions on the #Zaporizhzhya safety & security protection zone. Work continues. The zone is essential to prevent a nuclear accident. pic.twitter.com/SDxGq85wSy — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 19, 2023

Раніше український «Енергоатом» повідомляв, що експерти МАГАТЕ із січня постійно працюють на всіх українських АЕС, у тому числі на Запорізькій — там вони перебувають з вересня.