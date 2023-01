Миссия МАГАТЭ искала военную технику на украинских АЭС

Інспекція Міжнародного агентства з ядерної енергетики (МАГАТЕ) не виявила військової техніки на українських атомних електростанціях.

Про це 24 січня заявив голова агентства Рафаель Гроссі, виступаючи у Європарламенті.

Напередодні глава Служби зовнішньої розвідки росії Сергій Наришкін заявив, що, за даними спецслужби, українські військові складують озброєння і боєприпаси, що поставляються Заходом, у тому числі ракети для РСЗВ HIMARS, на територіях АЕС, розраховуючи на те, що російські війська не завдадуть по них ударів.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк відкинув ці заяви.

I confirmed to President @ZelenskyyUa the establishment of our support & assistance missions in all #Ukraine's NPPs. We also continued our discussions on the #Zaporizhzhya safety & security protection zone. Work continues. The zone is essential to prevent a nuclear accident. pic.twitter.com/SDxGq85wSy