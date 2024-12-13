Пять из девяти энергоблоков АЭС снизили мощность из-за утренней атаки россии

https://racurs.ua/n202125-pyat-iz-devyati-energoblokov-aes-snizili-moschnost-iz-za-utrenney-ataki-rossii.html

Ракурс

Пʼять з девʼяти енергоблоків України знизили потужність через ранкову атаку рф на енергетичну інфраструктуру.

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Про це повідомили в МАГАТЕ.

Today, 5 of Ukraine’s 9 operating nuclear reactor units have reduced power output due to renewed attacks on energy infrastructure. — IAEA — International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) December 13, 2024

Ця організація 12 грудня підтримала резолюцію України про безпеку енергоінфраструктури. Текст був написаний так, щоб уникнути безпосередньої згадки рф — й отримати ширшу підтримку, зокрема Китаю. Утім, КНР все одно проголосувала проти разом із росією.

В українському Міненерго повідомляли, що закликали країни-члени МАГАТЕ посилити тиск на росію для припинення атак на електропідстанції, що забезпечують роботу українських АЕС.