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Пять из девяти энергоблоков АЭС снизили мощность из-за утренней атаки россии
Пять из девяти энергоблоков АЭС снизили мощность из-за утренней атаки россииhttps://racurs.ua/n202125-pyat-iz-devyati-energoblokov-aes-snizili-moschnost-iz-za-utrenney-ataki-rossii.htmlРакурс
Пʼять з девʼяти енергоблоків України знизили потужність через ранкову атаку рф на енергетичну інфраструктуру.
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Про це повідомили в МАГАТЕ.
Today, 5 of Ukraine’s 9 operating nuclear reactor units have reduced power output due to renewed attacks on energy infrastructure.— IAEA — International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) December 13, 2024
Ця організація 12 грудня підтримала резолюцію України про безпеку енергоінфраструктури. Текст був написаний так, щоб уникнути безпосередньої згадки рф — й отримати ширшу підтримку, зокрема Китаю. Утім, КНР все одно проголосувала проти разом із росією.
В українському Міненерго повідомляли, що закликали країни-члени МАГАТЕ посилити тиск на росію для припинення атак на електропідстанції, що забезпечують роботу українських АЕС.
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