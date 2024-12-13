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Ракурс
Пять из девяти энергоблоков АЭС снизили мощность из-за утренней атаки россии

Пять из девяти энергоблоков АЭС снизили мощность из-за утренней атаки россии

13 дек 2024, 12:23
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Пʼять з девʼяти енергоблоків України знизили потужність через ранкову атаку рф на енергетичну інфраструктуру.


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Про це повідомили в МАГАТЕ.

Ця організація 12 грудня підтримала резолюцію України про безпеку енергоінфраструктури. Текст був написаний так, щоб уникнути безпосередньої згадки рф — й отримати ширшу підтримку, зокрема Китаю. Утім, КНР все одно проголосувала проти разом із росією.

В українському Міненерго повідомляли, що закликали країни-члени МАГАТЕ посилити тиск на росію для припинення атак на електропідстанції, що забезпечують роботу українських АЕС.

Источник: Ракурс


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