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Пʼять з девʼяти енергоблоків АЕС знизили потужність через ранкову атаку росії
Пʼять з девʼяти енергоблоків АЕС знизили потужність через ранкову атаку росіїhttps://racurs.ua/ua/n202125-p-yat-z-dev-yaty-energoblokiv-aes-znyzyly-potujnist-cherez-rankovu-ataku-rosiyi.htmlРакурс
Пʼять з девʼяти енергоблоків України знизили потужність через ранкову атаку рф на енергетичну інфраструктуру.
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Про це повідомили в МАГАТЕ.
Today, 5 of Ukraine’s 9 operating nuclear reactor units have reduced power output due to renewed attacks on energy infrastructure.— IAEA — International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) December 13, 2024
Ця організація 12 грудня підтримала резолюцію України про безпеку енергоінфраструктури. Текст був написаний так, щоб уникнути безпосередньої згадки рф — й отримати ширшу підтримку, зокрема Китаю. Утім, КНР все одно проголосувала проти разом із росією.
В українському Міненерго повідомляли, що закликали країни-члени МАГАТЕ посилити тиск на росію для припинення атак на електропідстанції, що забезпечують роботу українських АЕС.
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