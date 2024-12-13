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Відключення електрики збільшили через масовану російську ракетну атаку
Відключення електрики збільшили через масовану російську ракетну атакуhttps://racurs.ua/ua/n202118-vidkluchennya-elektryky-zbilshyly-cherez-masovanu-rosiysku-raketnu-ataku.htmlРакурс
В Україні збільшили відключення електрики через масовану російську ракетну атаку на енергетичні об'єкти.
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Про це уранці 13 грудня під час масованої ракетної атаки повідомили в Укренерго.
З актуальним графіком відключень можете ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго.
Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що основні цілі московських терористів 13 грудня — енергетичні об'єкти. З-поміж ншого, як повідомили моніторингові пабліки, вибухи лунали у Бурштині, де розміщена ТЕС.
Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження. Слідкуйте за офіційними повідомленнями, — написав міністр.