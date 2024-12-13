Відключення електрики збільшили через масовану російську ракетну атаку

https://racurs.ua/ua/n202118-vidkluchennya-elektryky-zbilshyly-cherez-masovanu-rosiysku-raketnu-ataku.html

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В Україні збільшили відключення електрики через масовану російську ракетну атаку на енергетичні об'єкти.

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Про це уранці 13 грудня під час масованої ракетної атаки повідомили в Укренерго.

З актуальним графіком відключень можете ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго.

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що основні цілі московських терористів 13 грудня — енергетичні об'єкти. З-поміж ншого, як повідомили моніторингові пабліки, вибухи лунали у Бурштині, де розміщена ТЕС.