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Ракурс
Місія МАГАТЕ шукала військову техніку на українських АЕС

Місія МАГАТЕ шукала військову техніку на українських АЕС

24 січ 2023, 18:50
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Інспекція Міжнародного агентства з ядерної енергетики (МАГАТЕ) не виявила військової техніки на українських атомних електростанціях.





Про це 24 січня заявив голова агентства Рафаель Гроссі, виступаючи у Європарламенті.

Наша команда спільно з українським менеджментом [станцій] перевірила, чи є військова техніка. Звичайно, результат цих перевірок був негативним, і ми збираємося зробити звіт, — заявив Гроссі.

Напередодні глава Служби зовнішньої розвідки росії Сергій Наришкін заявив, що, за даними спецслужби, українські військові складують озброєння і боєприпаси, що поставляються Заходом, у тому числі ракети для РСЗВ HIMARS, на територіях АЕС, розраховуючи на те, що російські війська не завдадуть по них ударів.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк відкинув ці заяви.

Україна ніколи не зберігала зброї на «території АЕС», як фіктивно «заявляє" російська СЗР (Наришкін). Натомість росія захопила Запорізьку АЕС і тримає там військових. Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ. Мета брехні росіян — виправдати» свої провокації, — написав він у Твіттер.

Раніше український «Енергоатом» повідомляв, що експерти МАГАТЕ із січня постійно працюють на всіх українських АЕС, у тому числі на Запорізькій — там вони перебувають з вересня.

Джерело: Ракурс


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