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Три Су-25 за два дня - ВСУ охотятся на "грачей" на Донбассе

Три Су-25 за два дня — ВСУ охотятся на «грачей» на Донбассе (ВИДЕО)

24 янв 2023, 19:25
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Українські військові в районі Бахмута 24 січня збили російський штурмовий літак Су-25 («Грач»).





Про це повідомив у вечірньому зведенні з фронтів Генеральний штаб ЗСУ.

У районі Бахмута українські захисники збили російський штурмовий літак Су-25, — йдеться у повідомленні.

Крім того, упродовж доби в районі Євгенівки Волноваського району ЗСУ знищили три російські ударні вертольоти Ка-52.

23 січня українська ППО на сході знищила два російські Су-25 та один гвинтокрил.

Источник: Ракурс


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