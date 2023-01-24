Три Су-25 за два дні - ЗСУ полюють на "грачів" на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n179212-try-su-25-za-dva-dni-zsu-poluut-na-grachiv-na-donbasi.html

Ракурс

Українські військові в районі Бахмута 24 січня збили російський штурмовий літак Су-25 («Грач»).

Про це повідомив у вечірньому зведенні з фронтів Генеральний штаб ЗСУ.

У районі Бахмута українські захисники збили російський штурмовий літак Су-25, — йдеться у повідомленні.

Крім того, упродовж доби в районі Євгенівки Волноваського району ЗСУ знищили три російські ударні вертольоти Ка-52.

23 січня українська ППО на сході знищила два російські Су-25 та один гвинтокрил.