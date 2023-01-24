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Ракурс
Три Су-25 за два дні - ЗСУ полюють на "грачів" на Донбасі

Три Су-25 за два дні — ЗСУ полюють на «грачів» на Донбасі

24 січ 2023, 19:25
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Українські військові в районі Бахмута 24 січня збили російський штурмовий літак Су-25 («Грач»).





Про це повідомив у вечірньому зведенні з фронтів Генеральний штаб ЗСУ.

У районі Бахмута українські захисники збили російський штурмовий літак Су-25, — йдеться у повідомленні.

Крім того, упродовж доби в районі Євгенівки Волноваського району ЗСУ знищили три російські ударні вертольоти Ка-52.

23 січня українська ППО на сході знищила два російські Су-25 та один гвинтокрил.

Джерело: Ракурс


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