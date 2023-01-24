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Ракурс
Три “Алігатори” Ка-52 росіян за півгодини приземлили ЗСУ

Три «Алігатори» Ка-52 росіян за півгодини приземлили ЗСУ

24 січ 2023, 09:23
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Збройні сили України минулої ночі приземлили три російські ударні гелікоптери Ка-52 «Алігатор». Про це 24 січня повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у Телеграм.





За півгодини протиповітряного бою з 00.00 по 00.30 годин 24 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52, — йдеться у повідомленні командування ПС.

Нагадаємо, загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення на даний момент складають 122 тис. 170 військових. Як повідомив Генштаб, за добу ЗСУ знищили 690 окупантів.

Джерело: Ракурс


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