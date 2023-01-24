Три “Алігатори” Ка-52 росіян за півгодини приземлили ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n179188-try-aligatory-ka-52-rosiyan-za-pivgodyny-pryzemlyly-zsu.html

Ракурс

Збройні сили України минулої ночі приземлили три російські ударні гелікоптери Ка-52 «Алігатор». Про це 24 січня повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у Телеграм.

За півгодини протиповітряного бою з 00.00 по 00.30 годин 24 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52, — йдеться у повідомленні командування ПС.

Нагадаємо, загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення на даний момент складають 122 тис. 170 військових. Як повідомив Генштаб, за добу ЗСУ знищили 690 окупантів.