Зеленский согласовал закон об усилении ответственности военных. Фото: ОПУ

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Ракурс

Закон про посилення відповідальності для військовослужбовців підписав президент України Володимир Зеленський.

Документ вже надійшов до Верховної Ради за підписом глави держави. Проект закону під номером 8271 парламент ухвалив 13 грудня, згодом законопроект направили на підпис Зеленському. Його підтримали всі політичні сили, окрім «Голосу». Про підписання закону повідомляється на сайті ВРУ.

Зазначається, що цей закон посилює покарання військовослужбовців за порушення дисципліни. Також забороняє судам пом’якшувати покарання військовим за непослух, невиконання наказу, погрози начальнику чи насильство проти нього, дезертирство, самовільне залишення військової частини чи поля бою. Крім того, підвищено рівень санкцій за вчинення військових адміністративних правопорушень.

Новий закон запроваджує огляд військовою службою правопорядку резервістів та військовозобов’язаних на факт алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння з використанням технічних засобів та тестів.

Як відомо, цей законопроект викликав багато обговорень у суспільстві. Його критикували правозахисники, частини суспільства, а петицію на сайті президента про накладання на нього вето лише за добу підписали понад 30 тис. осіб.

Однак головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний публічно підтримав законопроект та закликав президента підписати його.

Нагадаємо, у Збройних силах України запевняли, що «жодних хвиль мобілізації немає", а рішення про мобілізацію кожного громадянина ухвалюється після висновку медичної комісії про придатність до військової служби.