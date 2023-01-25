Важность западных танков для Украины объяснили аналитики ISW

Немецкие танки «Леопард». Фото:

https://racurs.ua/n179225-vajnost-zapadnyh-tankov-dlya-ukrainy-obyasnili-analitiki-isw.html

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Сучасні основні бойові танки США та Європи, які коаліція НАТО відправить Україні, дозволить українській армії завдати російським окупантам поразки на фронті та звільнити українську територію.

Така військова допомога дозволить Україні посилити механізовані бойові дії, щоб завдати ворогу значних втрат. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW)за 25 січня.

Надання західними державами основних бойових танків Україні допоможе Україні вести механізовані бойові дії, щоб завдати поразки російським військовим та звільнити українську територію, йдеться у звіті.

Зазначається, що країни Заходу сприяли тому, що українські Сили оборони не змогли скористатися тим, що російські війська скуті в Бахмуті шляхом повільного розгортання або утримання систем озброєнь та предметів постачання, необхідних для великомасштабних контрнаступальних операцій.

Також в ISW нагадали, що у грудні 2022 року заявляв, що Україні необхідно 300 основних бойових танків для забезпечення контрнаступу Збройних сил.

Нагадаємо, передати Україні танки Leopard 2 за результатами зустрічі «Рамштайн» погодилися 12 країн. ЗМІ повідомляли, що 25 січня Бундестаг Німеччини розгляне питання про можливе постачання танків Leopard з ФРН до України.