Обломки сбитой на Киевщине российской ракеты, фото: Полиция Киевской области

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росія сьогодні, 26 січня, вранці здійснила черговий масований ракетний обстріл України.

Уламки російських ракет вже виявлені у кількох районах Київської області, повідомляє прес-служба поліції Київщини.

За попередніми даними, внаслідок російської ракетної атаки в області постраждалих немає, поліцейські проводять огляд місця події.

Нагадаємо, у самому Києві в результаті влучання ракети в нежитлову забудову у Голосіївському районі загинула людина, ще двох постраждалих госпіталізували.