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Обломки сбитой на Киевщине российской ракеты, фото: Полиция Киевской области
Обломки сбитой российской ракеты показала полиция Киевщины (ФОТО)https://racurs.ua/n179263-oblomki-sbitoy-rossiyskoy-rakety-pokazala-policiya-kievschiny-foto.htmlРакурс
росія сьогодні, 26 січня, вранці здійснила черговий масований ракетний обстріл України.
Уламки російських ракет вже виявлені у кількох районах Київської області, повідомляє прес-служба поліції Київщини.
За попередніми даними, внаслідок російської ракетної атаки в області постраждалих немає, поліцейські проводять огляд місця події.
Нагадаємо, у самому Києві в результаті влучання ракети в нежитлову забудову у Голосіївському районі загинула людина, ще двох постраждалих госпіталізували.
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