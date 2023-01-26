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Уламки збитої на Київщині російського ракети, фото: Поліція Київської області
Уламки збитої російської ракети показала поліція Київщини (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n179263-ulamky-zbytoyi-rosiyskoyi-rakety-pokazala-policiya-kyyivschyny-foto.htmlРакурс
росія сьогодні, 26 січня, вранці здійснила черговий масований ракетний обстріл України.
Уламки російських ракет вже виявлені у кількох районах Київської області, повідомляє прес-служба поліції Київщини.
За попередніми даними, внаслідок російської ракетної атаки в області постраждалих немає, поліцейські проводять огляд місця події.
Нагадаємо, у самому Києві в результаті влучання ракети в нежитлову забудову у Голосіївському районі загинула людина, ще двох постраждалих госпіталізували.
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