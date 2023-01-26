Наслідки російського обстрілу, фото: Київська міськрада

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Рашисти сьогодні, 26 січня, вранці розпочали черговий масштабний ракетний обстріл України. Однією з основних цілей цього обстрілу є столиця.

Раніше у соцмережах з’явилося повідомлення про вибух та можливий «приліт» балістичної ракети на лівому березі Києва. Згодом Київська міськрада на своїй Фейсбук-сторінці опублікувала перше фото наслідків вибуху у Дніпровському районі Києва.

У КМВА також повідомляють про постраждалих внаслідок падіння частини ракети у Голосіївському районі столиці. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі згодом уточнив мер Києва Віталій Кличко.

В результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики, — зазначив він.

Раніше у КМВА повідомляли про збиття понад 15 крилатих ракет, які ворог випустив сьогодні в напрямку Києва.