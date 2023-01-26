росія продовжує завдавати ракетних ударів по Україні, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n179255-rashysty-gotuutsya-zavdaty-masovanogo-raketnogo-udaru-odeska-ova.html

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росія готується завдати масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

Про це сьогодні, 26 січня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Віримо в нашу протиповітряну оборону, — наголосив Марченко.

У ЗМІ вже з’явилися повідомлення про запуск крилатих ракет літаками стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря.