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россия продолжает наносить ракетные удары по Украине, фото: «Слово и Дело»
Рашисты готовятся нанести массированный ракетный удар — Одесская ОВАhttps://racurs.ua/n179255-rashisty-gotovyatsya-nanesti-massirovannyy-raketnyy-udar-odesskaya-ova.htmlРакурс
росія готується завдати масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.
Про це сьогодні, 26 січня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.
Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Віримо в нашу протиповітряну оборону, — наголосив Марченко.
У ЗМІ вже з’явилися повідомлення про запуск крилатих ракет літаками стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря.
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