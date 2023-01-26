россия продолжает наносить ракетные удары по Украине, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n179255-rashisty-gotovyatsya-nanesti-massirovannyy-raketnyy-udar-odesskaya-ova.html

Ракурс

росія готується завдати масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

Про це сьогодні, 26 січня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Віримо в нашу протиповітряну оборону, — наголосив Марченко.

У ЗМІ вже з’явилися повідомлення про запуск крилатих ракет літаками стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря.