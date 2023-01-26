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Рашисты 26 января нанесли массированный ракетный удар по Украине, фото: DailyLviv

Количество выпущенных по Украине российских ракет назвал Залужный

26 янв 2023, 13:30
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Російські загарбники сьогодні, 26 січня, здійснили 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валері Залужний.

За його словами, сили ППО України знищили 47 крилатих ракет, 20 з яких — у районі Києва. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

Мета росіян залишається незмінною — психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати! — наголосив Залужний.

Источник: Ракурс


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