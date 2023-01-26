Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские ракеты снова целились в объекты инфраструктуры, фото: leg.co.ua

Регионы, где самая тяжелая ситуация после ракетных обстрелов, назвали в Минэнергетики

26 янв 2023, 13:09
999

Росіяни сьогодні, 26 січня, вранці завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.





Ворог знов обстріляв об'єкти енергетики, намагаючись спричинити системний збій в енергосистемі України. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Завдяки відмінній роботі ППО збито велику кількість ракет. На жаль, є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення. Найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях, — зазначив чиновник.

Галущенко додав, що енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням енергопостачання.

Нагадаємо, у Київській та Одеській ОВА раніше повідомляли про влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров