Регіони, де найгірша ситуація після ракетного обстрілу, назвали в Міненергетики

Російські ракети знову цілили в об’єкти інфраструктури, фото: leg.co.ua

https://racurs.ua/ua/n179265-regiony-de-naygirsha-sytuaciya-pislya-raketnogo-obstrilu-nazvaly-v-minenergetyky.html

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Росіяни сьогодні, 26 січня, вранці завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.

Ворог знов обстріляв об'єкти енергетики, намагаючись спричинити системний збій в енергосистемі України. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Завдяки відмінній роботі ППО збито велику кількість ракет. На жаль, є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення. Найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях, — зазначив чиновник.

Галущенко додав, що енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням енергопостачання.

Нагадаємо, у Київській та Одеській ОВА раніше повідомляли про влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.