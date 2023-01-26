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Ракурс
Російські ракети знову цілили в об’єкти інфраструктури, фото: leg.co.ua

Регіони, де найгірша ситуація після ракетного обстрілу, назвали в Міненергетики

26 січ 2023, 13:09
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Росіяни сьогодні, 26 січня, вранці завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.





Ворог знов обстріляв об'єкти енергетики, намагаючись спричинити системний збій в енергосистемі України. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Завдяки відмінній роботі ППО збито велику кількість ракет. На жаль, є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення. Найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях, — зазначив чиновник.

Галущенко додав, що енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням енергопостачання.

Нагадаємо, у Київській та Одеській ОВА раніше повідомляли про влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Джерело: Ракурс


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