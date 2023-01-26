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Ракурс
Рашисти 26 січня завдали чергового ракетного удару по Україні, фото: «Укрінформ»

На Одещині ракетним ударом пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури

26 січ 2023, 11:24
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Російські загарбники сьогодні, 26 січня, вранці завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.





В результаті є влучання та пошкодження декількох об'єктів енергетичної інфраструктури в Одеській та інших областях України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

Тому наразі є значні проблеми з електропостачанням. Енергетики вже приступили до ремонтних робіт, але усунення пошкоджень займе певний час, — зазначав Марченко.

Він додав, що для об'єктів критичної інфраструктури підключать генератори, там де дозволяє їхня потужність, також буде організований води для мешканців та працюватимуть «Пункти незламності».

Прошу поставитись з розумінням до ситуації, — наголосив чиновник. — Наразі ворожі літаки все ще в повітрі, триває повітряна тривога, прошу мешканців області знаходитись в укриттях до відбою!

Джерело: Ракурс


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