На Одещині ракетним ударом пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури

Рашисти 26 січня завдали чергового ракетного удару по Україні, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n179262-na-odeschyni-raketnym-udarom-poshkodjeni-obiekty-energetychnoyi-infrastruktury.html

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Російські загарбники сьогодні, 26 січня, вранці завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.

В результаті є влучання та пошкодження декількох об'єктів енергетичної інфраструктури в Одеській та інших областях України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

Тому наразі є значні проблеми з електропостачанням. Енергетики вже приступили до ремонтних робіт, але усунення пошкоджень займе певний час, — зазначав Марченко.

Він додав, що для об'єктів критичної інфраструктури підключать генератори, там де дозволяє їхня потужність, також буде організований води для мешканців та працюватимуть «Пункти незламності».