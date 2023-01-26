Рашисти 26 січня масовано атакували Київ ракетами, фото: «Волинські новини»

https://racurs.ua/ua/n179264-nad-kyievom-zbyly-usi-20-rosiyskyh-raket-kmva.html

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У повітряному просторі Києва під час чергової російської ракетної атаки сьогодні, 26 січня, було зафіксовано близько 20 ракет різного типу, усі повітряні цілі знищені.

Про це повідомляє прес-служба КМВА.

На жаль, є жертви серед цивільного населення. Внаслідок падіння частин ракет загинув 55-річний чоловік. Ще двоє отримали поранення, їх госпіталізували, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що об'єкти інфраструктури Києва працюють в штатному режимі.

У Київській ОВА повідомляють про ушкодження, завдані регіону цією атакою.

Попередньо маємо інформацію щодо пошкоджень об'єктів цивільної інфраструктури, приватних і багатоповерхових будинків, автівок жителів у деяких районах області. Переважно це вибиті вікна, ушкоджені дахи та фасад, — зазначено в Telegram-каналі ОВА. — Також є влучання в енергетичний об'єкт.

Наразі в області застосовані екстрені відключення електроенергії, графіки вимкнень не діють.