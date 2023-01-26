Ночная атака дронов и ракетный удар рф унесли жизни 11 человек - ГСЧС

https://racurs.ua/n179276-nochnaya-ataka-dronov-i-raketnyy-udar-rf-unesli-jizni-11-chelovek-gschs.html

Ракурс

Нічна атака дронів і ранковий ракетний удар росії забрали життя 11 українців. Про це 26 січня повідомила прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

11 людей загинуло в Україні внаслідок нічної атаки дронів та ранкового ракетного удару рф, — вказав речник ДСНС.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що під час сьогоднішнього масованого ракетного удару по Україні росія здійснила 55 пусків ракет повітряного та морського базування. Армія рф запускала ракети Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59 із літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря. Сили ППО знищили 47 крилатих ракет, 20 з них — в районі Києва. Три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

Згодом про факти влучань повідомила влада Вінниччини, де обійшлося без жертв, Одещини — там постраждали два об'єкти критичної інфраструктури, але також без людських жертв. На Київщині також зафіксували влучання в об'єкт енергетики. Два вибухи прогриміли у Києві — у Дніпровському (знищено високовольтне обладнання на енергооб'єкті) і Голосіївському районах. У столиці загинула одна людина, двоє дістали поранення.

Проблеми з енергоживленням, спричинені обстрілами, спостерігаються по всій Україні.