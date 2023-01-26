Зеленский собирал Ставку - что решили

https://racurs.ua/n179286-zelenskiy-sobiral-stavku-chto-reshili.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 26 січня збирав Ставку верховного головнокомандувача. Серед іншого військово-політичне керівництво держави обговорило, як покращити протидію ракетним ударам країни-терористки росії.

Чергова спроба країни-терориста залякати нас масованим ракетним ударом укотре зазнала поразки, як цієї поразки скоро зазнає і вся росія. Натомість щойно завершилося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили заходи ще надійнішої протидії майбутнім ракетним загрозам, — написав Зеленський.

Окрім цього, під час засідання командувачі військ оперативних напрямків доповіли про поточну ситуацію на фронті. Зокрема, детально розглядалася ситуація на Бахмутському напрямку, а також надходження озброєння й техніки та її оперативне розподілення по угрупованнях військ.

Вчора секретар РНБО Олексій Данілов анонсував, що на засіданні Ставки планується ухвалення важливих оборонних рішень для кожної області України.

Нагадаємо, 26 січня росія завдала ракетно-дронний удар по території України. Внаслідок атаки загинули 11 людей, ще 11 постраждали. Також були ушкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури в кількох областях.