Отец Джоковича не посетит полуфинал Australian Open после того, как позировал в Z-футболке

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Ракурс

Батько Новака Джоковича не відвідає півфінал Australian Open. Скандал розпалився після того, як його помітили на фото із російським прапором. Своє рішення він пояснив тим, що «хоче уникнути подальших поразок».

Раніше посол України в Австралії Василь Мірошниченко закликав вигнати батька сербського тенісиста з Відкритого чемпіонату Австралії через те, що він позував з уболівальником у Z-футболці.

#UPDATE Novak Djokovic’s father Srdjan says he will not attend his son’s Australian Open semi-final to avoid further «disruption».



It comes after a video on a pro-Russian YouTube account showed Djokovic’s father posing with a man holding a Russian flag with Putin’s face on it pic.twitter.com/ANzgyJHcGM — AFP News Agency (@AFP) January 27, 2023

Срджан Джокович — батько одного з топових тенісистів світу Новака Джоковича. Таким чином посол відреагував на відео, зняте під час Australian Open. На ньому Джокович-старший з’явився поруя з уболівальником у футболці з літерою Z та написом «Де ми, там росія».

У руках уболівальник тримає російський прапор із портретом російського президента володимира путіна.

Чоловік на відео вітає «брата Олександра Залдостанова» та каже: «За наших братів там у Москві». Джокович-старший, що стоїть поряд з ним, додає: «Хай живе росія».

Інцидент стався увечері 25 січня. Австралійська тенісна асоціація заявила, що тоді з Мельбурн-парку, де проходить Australian Open, видалили кількох людей із «недоречними» прапорами та символами.

Посол України також заявив, що Джокович, який готується до півфіналу Australian Open, має вибачитися за свого батька та публічно засудити російське вторгнення в Україну. Ні Джокович, ні його менеджмент наразі не відреагували на цей заклик.

Минулого тижня організатори Australian Open заборонили демонстрацію російських та білоруських прапорів під час турніру. Таке рішення було ухвалено після того, як прапор рф з’явився на трибунах під час матчу росіянки Камілли Рахімової проти української тенісистки Катерини Байндль.