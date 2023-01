Батько Джоковича не відвідає півфінал Australian Open після того, як позував у Z-футболці

Батько Новака Джоковича не відвідає півфінал Australian Open. Скандал розпалився після того, як його помітили на фото із російським прапором. Своє рішення він пояснив тим, що «хоче уникнути подальших поразок».

Раніше посол України в Австралії Василь Мірошниченко закликав вигнати батька сербського тенісиста з Відкритого чемпіонату Австралії через те, що він позував з уболівальником у Z-футболці.

#UPDATE Novak Djokovic’s father Srdjan says he will not attend his son’s Australian Open semi-final to avoid further «disruption».



It comes after a video on a pro-Russian YouTube account showed Djokovic’s father posing with a man holding a Russian flag with Putin’s face on it pic.twitter.com/ANzgyJHcGM