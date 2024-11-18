Зрадник Тимощук виграв суд в Лозанні проти УАФ

Зрадник Тимощук виграв суд в Лозанні проти УАФhttps://racurs.ua/ua/n201337-zradnyk-tymoschuk-vygrav-sud-v-lozanni-proty-uaf.htmlРакурс
Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні задовольнив апеляцію колишнього футболіста Анатолія Тимощука на рішення дисциплінарного комітету УАФ.
45-річний тренер «Зеніта», уродженець міста Луцьк, колишній капітан донецького «Шахтаря» та збірної України, вимагав зняти з нього санкції, які були накладені через продовження його роботи в рф, пише Tribuna.com.
УАФ у березні 2022 року позбавила його всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних.
Тимощук у 2023 році подав апеляцію в CAS — слухання справи пройшло у квітні 2024 року. Зараз суд скасував рішення українських футбольних інстанцій.
Своє рішення CAS аргументував тим, що в період з початку повномасштабного вторгнення до 11 березня 2022 року Тимощук не здійснив ніяких дій, через які б до нього треба було прийняти такі дисциплінарні санкції.
Рішення CAS для Tribuna.com прокоментували в УАФ:
УАФ справді вже отримала рішення від CAS. На жаль до цієї справи європейці підійшли максимально формально та підтвердили часткове нерозуміння реалій, в яких ми живемо. Позиція української футбольної спільноти однозначна та не змінювалось ніколи. Таким як тимощук не місце в українському футболі, — заявили в УАФ.
Тимощук працює асистентом головного тренера в тренерському штабі «Зеніта» з 2017 року і не покинув роботу в країні-агресорі.