Предатель Тимощук выиграл суд в Лозанне против УАФ

https://racurs.ua/n201337-predatel-timoschuk-vyigral-sud-v-lozanne-protiv-uaf.html

Ракурс

Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні задовольнив апеляцію колишнього футболіста Анатолія Тимощука на рішення дисциплінарного комітету УАФ.

.

45-річний тренер «Зеніта», уродженець міста Луцьк, колишній капітан донецького «Шахтаря» та збірної України, вимагав зняти з нього санкції, які були накладені через продовження його роботи в рф, пише Tribuna.com.

УАФ у березні 2022 року позбавила його всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних.

Тимощук у 2023 році подав апеляцію в CAS — слухання справи пройшло у квітні 2024 року. Зараз суд скасував рішення українських футбольних інстанцій.

Своє рішення CAS аргументував тим, що в період з початку повномасштабного вторгнення до 11 березня 2022 року Тимощук не здійснив ніяких дій, через які б до нього треба було прийняти такі дисциплінарні санкції.

Рішення CAS для Tribuna.com прокоментували в УАФ:

УАФ справді вже отримала рішення від CAS. На жаль до цієї справи європейці підійшли максимально формально та підтвердили часткове нерозуміння реалій, в яких ми живемо. Позиція української футбольної спільноти однозначна та не змінювалось ніколи. Таким як тимощук не місце в українському футболі, — заявили в УАФ.

Тимощук працює асистентом головного тренера в тренерському штабі «Зеніта» з 2017 року і не покинув роботу в країні-агресорі.