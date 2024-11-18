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Ракурс
Предатель Тимощук выиграл суд в Лозанне против УАФ

Предатель Тимощук выиграл суд в Лозанне против УАФ

18 ноя 2024, 18:32
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Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні задовольнив апеляцію колишнього футболіста Анатолія Тимощука на рішення дисциплінарного комітету УАФ.


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45-річний тренер «Зеніта», уродженець міста Луцьк, колишній капітан донецького «Шахтаря» та збірної України, вимагав зняти з нього санкції, які були накладені через продовження його роботи в рф, пише Tribuna.com.

УАФ у березні 2022 року позбавила його всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних.

Тимощук у 2023 році подав апеляцію в CAS — слухання справи пройшло у квітні 2024 року. Зараз суд скасував рішення українських футбольних інстанцій.

Своє рішення CAS аргументував тим, що в період з початку повномасштабного вторгнення до 11 березня 2022 року Тимощук не здійснив ніяких дій, через які б до нього треба було прийняти такі дисциплінарні санкції.

Рішення CAS для Tribuna.com прокоментували в УАФ:

УАФ справді вже отримала рішення від CAS. На жаль до цієї справи європейці підійшли максимально формально та підтвердили часткове нерозуміння реалій, в яких ми живемо. Позиція української футбольної спільноти однозначна та не змінювалось ніколи. Таким як тимощук не місце в українському футболі, — заявили в УАФ.

Тимощук працює асистентом головного тренера в тренерському штабі «Зеніта» з 2017 року і не покинув роботу в країні-агресорі.

Источник: Ракурс


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