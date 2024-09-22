Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Тимощук продал за 7,5 тыс. долл. футболку на аукционе для помощи россиянам на Курщине

Тимощук продал за 7,5 тыс. долл. футболку на аукционе для помощи россиянам на Курщине

22 сен 2024, 14:15
999

Колишній футболіст та рекордсмен за кількістю зіграних матчів у складі збірної України Анатолій Тимощук передав футболку пітерського «Зеніта» зі своїм автографом на аукціон, направлений на допомогу Курській області, де російська армія протистоїть українським військам.


.

Футболка Тимощука була продана за 700 тис. рублів (приблизно 7,50 тис. дол.). Інші футболісти, тренери та колишні гравці «Зеніта» виручили в десятки разів менше за лоти — від 26 до 80 тис. рублів.

Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам’яті жертв блокади Ленінграда. Вторговані кошти будуть направлені в Курську область, — йдеться в описі лоту манкурта.

Нині 45-річний уродженець Волині працює помічником тренера у санкт-петербурзькому ФК «Зеніт». Він ніяк не засудив повномасштабне вторгнення росії в Україну. За це Українська асоціація футболу виключила його з реєстру національних збірних і позбавила всіх регалій. Зрадник намагався оскаржувати рішення УАФ у Лозанському спортивному арбітражі.

Наприкінці 2022 року Тимощук назвав війну росії проти України «спеціальною військовою операцією» і додав, що не бачить різниці між українським та російським народами. Минулоріч футболіст також потрапив до санкційного списку публічних осіб РНБО.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров