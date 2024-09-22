Тимощук продав за 7,5 тис. дол. футболку на аукціоні для допомоги росіянам на Курщині

https://racurs.ua/ua/n199539-tymoschuk-prodav-za-7-5-tys-dol-futbolku-na-aukcioni-dlya-dopomogy-rosiyanm-na-kurschyni.html

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Колишній футболіст та рекордсмен за кількістю зіграних матчів у складі збірної України Анатолій Тимощук передав футболку пітерського «Зеніта» зі своїм автографом на аукціон, направлений на допомогу Курській області, де російська армія протистоїть українським військам.

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Футболка Тимощука була продана за 700 тис. рублів (приблизно 7,50 тис. дол.). Інші футболісти, тренери та колишні гравці «Зеніта» виручили в десятки разів менше за лоти — від 26 до 80 тис. рублів.

Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам’яті жертв блокади Ленінграда. Вторговані кошти будуть направлені в Курську область, — йдеться в описі лоту манкурта.

Нині 45-річний уродженець Волині працює помічником тренера у санкт-петербурзькому ФК «Зеніт». Він ніяк не засудив повномасштабне вторгнення росії в Україну. За це Українська асоціація футболу виключила його з реєстру національних збірних і позбавила всіх регалій. Зрадник намагався оскаржувати рішення УАФ у Лозанському спортивному арбітражі.

Наприкінці 2022 року Тимощук назвав війну росії проти України «спеціальною військовою операцією» і додав, що не бачить різниці між українським та російським народами. Минулоріч футболіст також потрапив до санкційного списку публічних осіб РНБО.