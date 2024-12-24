Російські війська викрали 48 дітей з Херсона. Фото:

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Російські військові, під час відступу з Херсона у 2022 році, викрали з місцевого будинку дитини 48 малюків.

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Жодному з викрадених окупантами дітей не було й трьох років. Більшість із них примусово перемістили вглиб тимчасово окупованого Криму. Решту ж воєнні злочинці депортували до росії. Про це президент Володимир Зеленський 24 грудня повідомив у Telegram.

Українські діти не іграшки, хоча схоже, що для російських багатіїв і чиновників це саме так. За кожною цією дитиною — життя, яке не має бути втраченим. Доля, яка не має бути загубленою. Ми повинні зробити все, щоб українські діти повернулися додому. Дякую партнерам, які працюють з нами в цьому напрямі й допомагають, — написав глава держави.

Нагадаємо, 7 грудня уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україні вдалося повернути 1 тис. 29 українських дітей з росії, після того, як окупанти їх депортували.

У жовтні в Офісі президента Україна інформували, що росіяни за час повномасштабної війни силоміць вивезли понад 20 тис. українських дітей. Їх перевезли до фільтраційних таборів, а потім передали або до прийомних родин, або до програм усиновлення в росії.