Російський олігарх Усманов знову очолив Міжнародну федерацію фехтування

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Російський олігарх Алышер Усманов знову очолив Міжнародну федерацію фехтування.

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Завчасне поширення керівництвом FIE листа, про підтримку Усманова більш ніж 100 національними федераціями свідчило про заздалегідь написаний сценарій. Федерація фехтування України вже давно зрозуміла, що апелювання до совісті, людяності не справляє на іноземних спортивних функціонерів жодного враження. Отже, окрім протестів, на всі незаконні й аморальні дії ФФУ реагує в юридичній площині й продовжуватиме діяти саме так. Ці дії забезпечили участь наших спортсменок в Олімпіаді та відсутність там росіян, — йдеться у заяві Національної федерації фехтування України.

На початку листопада Усманов, який перебуває під санкціями ЄС, погодився сплатити 4 млн євро, щоб закрити справу про відмивання грошей у Німеччині.

Розслідування у справі завершене 11 жовтня 2024 року за згодою обвинуваченого в обмін на сплату грошового збору. Зокрема, 1,5 млн євро Усманов має перерахувати кільком некомерційним організаціям, ще 2,5 млн євро він має сплатити до держбюджету Німеччини.

Проти Усманова в Німеччині розслідують ще дві справи: про ухилення від сплати податків на «трицифрову» суму у мільйонах євро і недекларування активів у Німеччині. Він відкидає ці підозри.

У жовтні Усманов подав до суду на німецького журналіста за те, що той звинуватив його у підкупі суддів на Олімпійських іграх. Ханс-Йоахім Зеппельт — журналіст з безліччю професійних нагород, експерт ARD з допінгу та спортивної політики, який висвітлював у тому числі Олімпійські літні та зимові ігри.

У матеріалі «Підозрілі судді на Олімпіаді — 5000 євро хабара у фехтуванні на шаблях» від 4 серпня Зеппельт звинуватив російсько-узбецького мільярдера Усманова у підкупі та маніпуляції суддями у міжнародному фехтуванні.

Усманову, який на початку 2022 року через санкції ЄС добровільно призупинив свою діяльність на посту президента міжнародної фехтування, серед іншого звинуватили в тому, що він «встановив систему підкупу суддів».

Мільярдер звернувся до цивільного суду. Гамбурга заборонив твердження Зеппельта як «неприпустиме припущення та порушення прав особистості».

Однак Усманову цього рішення було недостатньо. Він хоче, щоб Зеппельт відповідав і за кримінальним одексом. 8 жовтня він подав скаргу в прокуратуру Кельна. Про це повідомили адвокати мільярдера.