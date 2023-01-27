Тищенко выгнали из фракции СН — официально

https://racurs.ua/n179295-tischenko-vygnali-iz-frakcii-sn-oficialno.html

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Нардепа Миколу Тищенка виключено зі складу парламентської фракції «Слуга народу».

Про це 27 січня повідомила речниця політичної сили Юлія Палійчук.

За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії «Слуга народу, — повідомила Палійчук.

Нагадаємо, що 26 січня нардепа також вигнали з пропрезидентської партії «Слуга народу».

Це сталося після того, Посольство України в Таїланді опублікувало анонс зустрічі з нардепом у Бангкоку, де він мав «обговорювати питання покращення взаємодії з представниками української громади».

Після цього речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук повідомила, що Тищенка звільнили з посади заступника голови фракції, а голова партії Олена Шуляк заявила, що його виключено з партії.

За словами очільника фракції Давида Арахамії, Тищенка також буде виключено і з фракції. Упродовж 26 січня члени фракції голосували за це рішення.

Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни, — написав Арахімія.

Згодом з мережі анонс зустрічі Тищенка у Посольстві України в Таїланді видалили.