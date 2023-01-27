Британская разведка считает, что россияне врут о своих успехах в районе Угледара и Орехова

Спутниковый снимок Угледара и окрестностей за 26 января 2023

https://racurs.ua/n179296-britanskaya-razvedka-schitaet-chto-rossiyane-vrut-o-svoih-uspehah-v-rayone-ugledara-i-orehova.html

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Російські коментатори заявляють, що нібито окупанти прорвали оборону ЗСУ на цих напрямках. Насправді ж армія рф проводила локальні атаки у районі Оріхова (Запорізька область) та Вугледара (Донецька область), але малоймовірно, що росіяни досягли там якихось суттєвих успіхів.

Існує реальна можливість того, що російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись показати, що російська операція набирає обертів, — йдеться у заяві Міноборони Великої Британії.

Пропагандисти намагаються створити враження, що російська операція продовжується, наголосили у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 27 January 2023



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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/LdZbHoKpBo — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) January 27, 2023 Ситуація біля міста залишається досить важкою. Інтервенти продовжують штурми, з різних напрямків намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Вугледар знаходиться під постійним обстрілом. Там зараз справжнє пекло, точаться дуже важкі бої., — пишут українські фронтові кореспонденти.

Американський Інститут вивчення війни 27 січня написав, що ЗСУ відновили контрнаступ біля Кремінної, а також відбивають атаки росіян під Бахмутом. На Донецькому напрямку тривають активні бої. Росіяни не змогли захопити Вугледар.

26 січня українські офіційні особи повідомили, що рф провалила наступальні дії в районі Запоріжжя. Водночас російська армія дещо посилила свою присутність у живій силі в Запорізькій області.