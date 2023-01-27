Не только Leopard – Польша планирует передать ВСУ еще 30 танков PT-91

Польща готова відправити Україні 60 модернізованих танків. З них 30 — це PT-91, створені на базі радянського Т-72М1.

Польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що на додачу Україна отримає 14 танків Leopard 2.

PT-91 Twardy — польський основний бойовий танк, створений на основі варіанту радянського танка Т-72М1.

Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми маємо бути дуже відкритими та наполегливими у своїй підтримці, — додав глава уряду Польщі.

Моравецький наголосив, що для України зараз дуже важливими є сучасні танки, враховуючи, що Росія їх може мати від кількох до 15 тис.

Поляки розробляли їх на основі радянського Т-72М.

Однак в якості силової установки використано польський турбодизель, що дає швидкість руху до 70 км/год та запас ходу до 650 км.

Танк має посилену додаткову броню на дні під місцем водія. І що найважливіше — PT-91 Twardy оснащений захистом з використанням активної броні власної розробки. Це суттєва перевага на тлі тих же польських Т-72М1 та Т-72М1R.