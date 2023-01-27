Бои за Угледар – в ВСУ прокомментировали наступление россиян

https://racurs.ua/n179304-boi-za-ugledar-v-vsu-prokommentirovali-nastuplenie-rossiyan.html

Ракурс

На вугледарському напрямку тривають жорстокі бої, за добу 58 зіткнень, противник здійснив 322 обстріли.

Багато місяців поспіль військові рф, використовуючи мотострілецькі підрозділи, морську піхоту, намагаються досягти там [у Вугледарі] значного успіху, але отримують серйозну відсічі від сил оборони України. Маючи втрати, вони відступають. Зокрема, за цю добу вони здійснили 322 обстріли, 58 зіткнень. Ворог втратив 109 людей убитими, 188 поранено, — заявив представник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий 27 січня в ефірі телемарафону.

За його словами, противник намагається досягти на напрямі проміжного успіху, але отримує відсіч.

Завдяки зусиллям сил оборони України ворогові це не вдається, він, м’яко кажучи, перебільшує в телеграм-каналах свої досягнення, — додав він.

Зазначимо, що раніше про перебільшення у звітах заявляли у розвідці Великої Британії.

Росіяни ж заявляють, що закріпилися у дачних селищах південно-східних передмість Вугледару, а також буцімто перерізали дорогу, якою йшло постачання українських військ у місті з півночі.

Біля Соледару окупаційні війська рф також не мають успіху, сказав Череватий.

Ми відійшли на заздалегідь підготовленні позиції, вибудували оборону, вибудували систему ураження. Ворог значного успіху там не має, — повідомив Череватий.

За минулу добу у районі Соледара було здійснено 77 обстрілів різними типами артилерії та РСЗВ. Крім того, відбулося чотири спроби штурму.

25 січня стало відомо, що Сили оборони були змушені залишити Соледар, за який тривалий час йшли жорстокі бої. Рішення ухвалили «задля збереження життя особового складу». В командуванні Східного угруповання ЗСУ наголосили, що оборонці міста виконали основне завдання.

У Генштабі наголосили згодом, що українські війська не виходитимуть із Бахмута, поки є можливість утримувати територію міста та обороняти його. Станом на 26 січня було відомо, що українські бійці контролюють ситуацію в місті.