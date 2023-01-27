Ракурсhttps://racurs.ua/
Воздушные силы раскрыли цели ударов россиян гиперзвуковыми ракетами Х-47 «Кинжал»
Воздушные силы раскрыли цели ударов россиян гиперзвуковыми ракетами Х-47 «Кинжал»https://racurs.ua/n179308-vozdushnye-sily-raskryli-celi-udarov-rossiyan-giperzvukovymi-raketami-h-47-kinjal.htmlРакурс
Російські окупанти завдали удару ракетами Х-47 «Кинджал» по об'єктах у Києві та Запоріжжі під час обстрілу 26 січня.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
Він зазначив, що «Кинджал» летить балістичною траєкторією, а винищувач МіГ-31К доставляє її у верхні шари атмосфери, запускає, і ракета під час заходу на ціль опускається з величезною швидкістю.
Ігнат заявив, що росіяни використовують ці ракети для ударів по найбільш стратегічних для них цілях.
Цього разу такими виявилися один з обʼєктів у Запоріжжі та обʼєкт критичної інфраструктури в Києві. Така була в них стратегічна мета — залишити один район Києва без світла, — сказав Ігнат.
Х-47 «Кинджал» — це перероблена ракета «Іскандер», яка летить балістичною траєкторією з надвисокою швидкістю.
Крім того, Ігнат розповів, що росіяни 26 січня запустили по Україні ракети Х-55 з імітатором ядерної частини, щоб розосередити українську ППО.
Вона (ракета — «Ракурс») може використовуватись і як хибна ціль. Допустимо, що ракети летять у купі — п’ять штук: з них можуть бути дві Х-55 і три Х-101 (крилата ракета класу «повітря — земля») летять по маршруту. Для того, щоб виснажувати, розосереджувати, щоб ми витрачали на них ракети, — розповів речник Повітряних сил.
.