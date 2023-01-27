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Ракурс
Воздушные силы раскрыли цели ударов россиян гиперзвуковыми ракетами Х-47 «Кинжал»

Воздушные силы раскрыли цели ударов россиян гиперзвуковыми ракетами Х-47 «Кинжал»

27 янв 2023, 13:45
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Російські окупанти завдали удару ракетами Х-47 «Кинджал» по об'єктах у Києві та Запоріжжі під час обстрілу 26 січня.





Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Він зазначив, що «Кинджал» летить балістичною траєкторією, а винищувач МіГ-31К доставляє її у верхні шари атмосфери, запускає, і ракета під час заходу на ціль опускається з величезною швидкістю.

Ігнат заявив, що росіяни використовують ці ракети для ударів по найбільш стратегічних для них цілях.

Цього разу такими виявилися один з обʼєктів у Запоріжжі та обʼєкт критичної інфраструктури в Києві. Така була в них стратегічна мета — залишити один район Києва без світла, — сказав Ігнат.

Х-47 «Кинджал» — це перероблена ракета «Іскандер», яка летить балістичною траєкторією з надвисокою швидкістю.

Крім того, Ігнат розповів, що росіяни 26 січня запустили по Україні ракети Х-55 з імітатором ядерної частини, щоб розосередити українську ППО.

Вона (ракета — «Ракурс») може використовуватись і як хибна ціль. Допустимо, що ракети летять у купі — п’ять штук: з них можуть бути дві Х-55 і три Х-101 (крилата ракета класу «повітря — земля») летять по маршруту. Для того, щоб виснажувати, розосереджувати, щоб ми витрачали на них ракети, — розповів речник Повітряних сил.

Источник: Ракурс


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