Повітряні сили розкрили цілі ударів росіян гіперзвуковими ракетами Х-47 «Кинджал»

https://racurs.ua/ua/n179308-povitryani-syly-rozkryly-cili-udariv-rosiyan-giperzvukovymy-raketamy-h-47-kyndjal.html

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Російські окупанти завдали удару ракетами Х-47 «Кинджал» по об'єктах у Києві та Запоріжжі під час обстрілу 26 січня.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Він зазначив, що «Кинджал» летить балістичною траєкторією, а винищувач МіГ-31К доставляє її у верхні шари атмосфери, запускає, і ракета під час заходу на ціль опускається з величезною швидкістю.

Ігнат заявив, що росіяни використовують ці ракети для ударів по найбільш стратегічних для них цілях.

Цього разу такими виявилися один з обʼєктів у Запоріжжі та обʼєкт критичної інфраструктури в Києві. Така була в них стратегічна мета — залишити один район Києва без світла, — сказав Ігнат.

Х-47 «Кинджал» — це перероблена ракета «Іскандер», яка летить балістичною траєкторією з надвисокою швидкістю.

Крім того, Ігнат розповів, що росіяни 26 січня запустили по Україні ракети Х-55 з імітатором ядерної частини, щоб розосередити українську ППО.