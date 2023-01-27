Украинские военные уничтожили самолет Су-25 и два вертолета оккупантов

ВСУ уничтожили самолет Су-25 и два вертолета рф. Инфографика: Стратком ВСУ

https://racurs.ua/n179316-ukrainskie-voennye-unichtojili-samolet-su-25-i-dva-vertoleta-okkupantov.html

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Російський штурмовий літак Су-25 («Грач») та два гелікоптери знищили українські військові.

Штурмових та вертоліт поки ще невстановленого типу «приземлили» 27 січня на Східному напрямку. А за останній тиждень спостерігається масове зменшення кількості одиниць російської авіаційної техніки. Про це Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ повідомило в Telegram.

Зазначається, що це може свідчити про високий рівень майстерності бійців ЗСУ та низький рівень підготовки наявного льотного складу противника. Бо ж переважну більшість досвідчених і професійних льотчиків вкс рф ЗСУ вже ліквідували.

А Національна гвардія у Facebook повідомила, що 26 січня на Бахмутському напрямку з ПЗРК «Ігла» було знищено ворожий гелікоптер Мі-24. Ще один російський вертоліт був уражений.

Нагадаємо, російська бойова авіація останнім часом зазнає серйозних втрат. Так, 24 січня в районі Бахмута був збитий російський штурмовий літак Су-25 («Грач»), а в районі Євгенівки Волноваського району ЗСУ були «приземлені» три російські ударні вертольоти Ка-52. А 23 січня українська ППО на сході знищила два російські Су-25 та один гвинтокрил.