Количество необходимых Украине для наступления танков озвучил Зеленский. Фото:

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Українські Сили оборони потребують для проведення наступальних операцій 300−500 танків.

Порівняно з тисячами одиниць російської бронетехніки в України спостерігається дефіцит з цією технікою. Однак українська «оборонка» будує «якусь кількість» танків та ремонтує цю техніку. Про це український президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Sky News. опублікованому Офісом президента.

Я не готовий говорити про це дуже докладно, тому що вони б’ють по наших логістичних центрах. Тому нам зараз потрібно 300−500 танків… Танки потрібні для наступальних дій на нашій землі. Броньована техніка потрібна, щоб захистити наших людей, — зазначив він.

Український глава держави додав, що вдячний союзникам, які передають Україні танки, і всьому світу за підтримку України, але кількість танків і терміни, коли вони можуть доїхати до української території, мають вирішальне значення.

При цьому президент додав, що «п'ять, вісім, десять танків не вирішують питання на полі бою». Також відзначив, що доставка західних танків в Україну може «тривати місяцями».

Нагадаємо, Німеччина, Польща, Фінляндія, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Данія та Португалія зголосилися передати Україні танки Leopard. На балансі європейських держав налічується 2 тис. танків Leopard 2 у різних модифікаціях, Київ розраховує отримати 100 із них.

Крім того, Велика Британія відправить Києву 14 танків Challenger, США — 31 танк Abrams. Франція не виключає постачання важких ударних танків Leclerc. Також країни-союзники передають Україні радянські танки.