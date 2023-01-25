Заборони немає - які країни мають намір поставити Україні бойові танки

https://racurs.ua/ua/n179251-zaborony-nemaie-yaki-krayiny-maut-namir-postavyty-ukrayini-boyovi-tanky.html

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Канцлер ФРН Олаф Шольц офіційно дозволив третім країнам постачання до України танків німецького виробництва Leopard. На цей момент про своє бажання передати їх Києву заявили 12 країн ЄС.

Серед них сама Німеччина, а також Польща, Фінляндія, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Данія та Португалія, повідомляє Bild.

Загалом на балансі європейських держав налічується 2 тис. танків Leopard 2 у різних модифікаціях, Київ розраховує отримати 100 із них.

Про це в інтерв’ю ABC News заявив високопосадовець, який не побажав назвати свого імені. Співрозмовник американського телеканалу стверджує, що таких домовленостей було досягнуто минулого тижня під час саміту на авіабазі в Рамштайні, де країни-союзники обговорювали військову підтримку Києва.

Про свій намір підтримати Україну важким озброєнням також заявили інші країни: Велика Британія відправить Києву 14 танків Challenger, США — 31 танк Abrams. Париж не виключає постачання важких ударних танків Leclerc.