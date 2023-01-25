Венеційська комісія ігноруватиме відбір суддів КСУ без виправлення закону про його процедуру

https://racurs.ua/ua/n179250-veneciyska-komisiya-ignoruvatyme-vidbir-suddiv-ksu-bez-vypravlennya-zakonu-pro-yogo-proceduru.html

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Венеційська комісія офіційно відмовилася від призначення членів до Дорадчої групи експертів, яка має брати участь у відборі суддів Конституційного суду України, доки не буде втілено її рекомендації з виправлення закону про КСУ.

Про це повідомили спікера Ради Руслана Стефанчука у листі голови Венеційської комісії Клер Базі-Малорі. Його оприлюднили представники DeJure.

Лист супроводжується роз’ясненнями до рекомендацій «Венеційки», які були опубліковані вже після схвалення закону в грудні 2022 року, де вказується, що ключові з них не змінилися у тексті закону.

Ідеться про те, що кількість членів Дорадчої групи експертів має налічувати сім осіб (а не шість), причому більшість — чотири — мають становити міжнародні експерти. Крім того, кандидати, визнані ДГЕ як недоброчесні, не можуть бути призначеними на посаду суддів КСУ.

У світлі цього висновку передумови для номінування Венеційською комісією кандидатів у члени ДГЕ не виконані, — йдеться у листі.

Голова комісії запропонувала українській стороні допомогу з підготовкою відповідних напрацювань до закону про Конституційний суд, щоб врахувати вказані рекомендації.

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року Верховна Рада підтримала проект закону № 7662 про удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду. Це сталося без правки про кількість членів Дорадчої групи експертів, яку Венеційка надіслала напередодні розгляду закону.

Експерти у сфері судової реформи попереджали, що це може зробити КС підконтрольним владі, та просили парламент не ухвалювати закон у такому вигляді, а після прийняття — закликали Зеленського ветувати його.

19 грудня Венеційська комісія опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту в № 7662, рекомендувавши змінити його в тій редакції, за яку висловлюються громадські експерти у сфері судової реформи, але президент 20 грудня підписав закон.

У червні 2022 року Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус країни-кандидата в члени Євросоюзу за умови виконання сімох рекомендацій, які стосуються реформи добору суддів Конституційного суду та судової реформи, боротьби з корупцією та відмиванням коштів, належного впровадження антиолігархічного законодавства, ухвалення нового закону про медіа, а також забезпечення прав національних меншин.