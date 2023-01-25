МіГ-29 і Т-72 - Словаччина готова підставити плече ЗСУ

Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх МіГ-29.

Про це 25 січня заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Літаки зараз знаходяться на одній з баз Словаччини, і наразі ми готові обговорити передачу Україні цих літаків. Очікуємо рішення від уряду Словаччини, — зазначив він.

Також міністр оборони Словаччини заявив, що його країна готова надати Україні 30 танків Т-72, якщо їх замінять західними танками

У нас все ще є 30 танків Т-72, і ми готові негайно відправити їх до України, хоч завтра, якщо буде можливість отримати замість західних танків — Leopard або будь-які інші. У Словаччини немає місця для скорочення, але є місце для обміну, — заявив Ярослав Надь.

У серпні 2022 року Словаччина передала в Україну 30 бойових машин піхоти BVP-1, а натомість отримала від Німеччини 15 танків Leopard 2.

Нагадаємо, сьогодні ФРН розблокувала постачання «Леопардів» в Україну, США пообіцяли привезти 31 «Абрамс», а міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам підтвердив також передачу танків Leopard 2. Кількість машин він не назвав, але ЗМІ напередодні писали про вісім одиниць.