Поповнення в "зоопарку" ЗСУ - Норвегія також привезе "Леопарди"

https://racurs.ua/ua/n179248-popovnennya-v-zooparku-zsu-norvegiya-takoj-pryveze-leopardy.html

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Норвегія також відправить Україні свої «Леопарди». Міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Грам заявив, що його країна відправить Україні свої танки «Леопард».

В інтерв’ю громадському мовнику NRK міністр підтвердив, що Норвегія буде серед країн, які нададуть ЗСУ ці танки, проте відмовився уточнити, про яку кількість «Леопардів» йдеться.

У середу уряд Німеччини підтвердив, що Україна отримає 14 німецьких танків Leopard 2. Берлін також не заперечуватиме проти постачання цієї техніки з інших країн.

Раніше про намір відправити «Леопарди» Україні говорили серед інших Польща та Фінляндія. За даними американських журналістів, європейські союзники Києва вже домовилися про постачання загалом близько 100 німецьких танків.

У Франції 25 січня оголосили, що перші поставки французьких танків AMX10-RC мають відбутися вже на початку лютого.

Президент США Джо Байден сьогодні заявив, що крім 31 танка «Абрамс» його країна передасть також вісім ремонтно-евакуаційних бронемашин M88.

Крім того, Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх МіГ-29, заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.