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Пополнение в "зоопарке" ВСУ – Норвегия также привезет "Леопарды"
Пополнение в «зоопарке» ВСУ — Норвегия также привезет «Леопарды»https://racurs.ua/n179248-popolnenie-v-zooparke-vsu-norvegiya-takje-privezet-leopardy.htmlРакурс
Норвегія також відправить Україні свої «Леопарди». Міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Грам заявив, що його країна відправить Україні свої танки «Леопард».
В інтерв’ю громадському мовнику NRK міністр підтвердив, що Норвегія буде серед країн, які нададуть ЗСУ ці танки, проте відмовився уточнити, про яку кількість «Леопардів» йдеться.
У середу уряд Німеччини підтвердив, що Україна отримає 14 німецьких танків Leopard 2. Берлін також не заперечуватиме проти постачання цієї техніки з інших країн.
Раніше про намір відправити «Леопарди» Україні говорили серед інших Польща та Фінляндія. За даними американських журналістів, європейські союзники Києва вже домовилися про постачання загалом близько 100 німецьких танків.
У Франції 25 січня оголосили, що перші поставки французьких танків AMX10-RC мають відбутися вже на початку лютого.
Президент США Джо Байден сьогодні заявив, що крім 31 танка «Абрамс» його країна передасть також вісім ремонтно-евакуаційних бронемашин M88.
Крім того, Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх МіГ-29, заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.
Літаки зараз знаходяться на одній з баз Словаччини, і наразі ми готові обговорити передачу Україні цих літаків. Очікуємо рішення від уряду Словаччини, — зазначив він.
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