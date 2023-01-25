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Исторический центр Одессы включили в список наследия ЮНЕСКО под угрозой – как это поможет городу

Исторический центр Одессы включили в список наследия ЮНЕСКО под угрозой — как это поможет городу

25 янв 2023, 19:40
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Історичний центр міста-порту Одеса включено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою





Це означає, що українське місто Одеса перебуватиме під захистом ЮНЕСКО, — пояснила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Вона назвала це рішення ЮНЕСКО дипломатичною перемогою України.

Внесення культурно-історичної пам’ятки «Історичний центр міста-порту Одеси» до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою дозволить захистити культурну спадщину Одеси і зберегти її від російських загарбників, які неодноразово спрямовували свої ракетні удари на місто, — зазначається в заяві урядової комісії.

У серпні 2022 року Мінінстерство культури й інформполітики ініціювало включення історичного центру Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за прискореною процедурою.

У жовтні Україна офіційно передала на розгляд ЮНЕСКО номінаційний файл «Історичний центр міста-порту Одеси», а президент Володимир Зеленський закликав провести позачергову сесію Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо включення історичного центру Одеси до списку.

Источник: Ракурс


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