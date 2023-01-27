ЕС может создать прокуратуру для расследования преступлений рф. Фото:

https://racurs.ua/n179320-es-mojet-sozdat-prokuraturu-dlya-rassledovaniya-voennyh-prestupleniy-rf-bloomberg.html

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Спеціальна прокуратура, яка б розслідувала воєнні злочини російської армії, може з’явитися в Європі.

У Європейському Союзі вивчають можливість створення такого відомства. Ідея створити орган, до якого увійдуть прокурори України та інших країн, цього тижня набула широкої підтримки з боку членів ЄС. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Зазначається, що Європейська комісія обговорює з Європейським агентством зі співробітництва органів юстиції повноваження пропонованої міжнародної структури та інші питання. Водночас політики продовжують спірні переговори про спеціальний міжнародний трибунал щодо України.

Нагадаємо, 19 січня Європейський парламент схвалив ідею створення трибуналу для керівництва росії та білорусі. Депутати закликали ЄС у тісній співпраці з Україною та міжнародними партнерами домогтися створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування політичного та військового керівництва рф та її союзників.

Джерело: Bloomberg