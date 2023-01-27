Количество российских ракетоносителей в Черном море назвали ВМС. Фото: Укринформ

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Російські кораблі з крилатими ракетами «Калібр» досі перебувають у Чорному морі.

Станом на сьогодні, 27 січня, на бойовому чергуванні знаходиться 12 ворожих кораблів. Серед них два носії крилатих ракет «Калібр». Ворожі судна можуть випустити 12 ракет. А в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ у Telegram.

А в Середземному морі перебувають 10 російських кораблів. Серед них — п’ять ракетоносіїв з «Калібрами». Загальний залп ворожих суден становить 72 ракети.

Також за добу в інтересах росії прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 35 суден, з них сім суден рухались з протоки Босфор. А до Чорного моря прослідували 29 суден, з них сім суден продовжили рух у напрямку Босфора.

У ВМС наголосили, що країна-агресор продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, 26 січня російські окупанти здійснили 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря. Українська ППО знищили 47 крилатих ракет, 20 з яких — у районі Києва. А три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 теж не досягли своїх цілей.