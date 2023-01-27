Спецоперацию по дискредитации руководства Украины запланировала рф. Фото: ГУР

https://racurs.ua/n179324-rf-gotovit-novuu-specoperaciu-po-diskreditacii-rukovodstva-ukrainy-gur.html

Ракурс

Російські спецслужби готують чергову спецоперацію з керівництва України.

Найближчим часом ворог планує запустити широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва. У москві хочуть дискредитувати начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шапталу, голову СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського тощо. Про це 27 січня Головне управління розвідки повідомило у Facebook.

Зазначається, що кампанія включатиме «вкид» сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.

У ГУР наголосили, що мета ІПСО — посіяти невпевненість в оборонних спроможностях України серед громадян та міжнародних партнерів. Спецслужби рф гадають, що це нібито повинно спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції.

Нагадаємо, у січні керівники Служби безпеки України та Головного управління розвідки обговорили майбутні спецоперації, які наблизять перемогу України. У спецслужбі наголосили, що наслідки цієї робочої наради «будуть найкращим свідченням ефективної та злагодженої комунікації двох відомств».