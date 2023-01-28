Стрельба в Иерусалиме унесла жизни украинки. Фото: Главком

https://racurs.ua/n179341-jertvoy-strelby-v-ierusalime-stala-ukrainka.html

Ракурс

Стрілянина в Єрусалимі забрала життя громадянки України.

Внаслідок збройних нападів в Ізраїлі, які сталися двічі за останню добу, загинула українка. Про це 28 січня посольство України в Ізраїлі повідомило у Facebook.

Посольство України в Ізраїлі глибоко стурбоване та вражене жахливими нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей неприпустимі. З сумом повідомляємо, що серед безневинних жертв є громадянка України, — йдеться в тексті повідомлення.

Дипломати також висловили співчуття родинам загиблих й заявили, що моляться за повне одужання поранених.

Нагадаємо, два дні поспіль в Єрусалимі лунають постріли. У п’ятницю, 28 січня, поблизу синагоги чоловік почав стріляти в натовп, внаслідок інциденту семеро людей загинули. Поліція застрелила терориста.

Стрілянина в Єрусалимі відбулася й сьогодні, її вчинив 13-річний хлопець, якого силовики нейтралізували. Зловмисник встиг поранити двох осіб.